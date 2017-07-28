Продовольчій зерновій корпорації загрожує дефолт – в.о. міністра

"Державній продовольчій зерновій корпорації" загрожує дефолт, а китайські кредитори не хочуть приватизувати компанію.

Про це в інтерв'ю 112.ua повідомив в. о. міністра АПК Максим Мартинюк.

За його словами, уряд вважає, що нинішні проблеми пов'язані з неефективним менеджментом і оголосив конкурс на керівника держкомпанії. Посада вакантна протягом останнього року.

"Поки є кредит. Є загроза дефолту компанії, яка називається "Державна продовольча зернова корпорація". Ми ведемо діалог з китайськими кредиторами і про якісь успіхи у ньому говорити рано", - заявив в. о. міністра.

"Але ДПЗКУ також більше року не має керівника. І уряд ухвалив рішення щодо формування в ній наглядової ради. Необхідно, звичайно, призначення керівника. І я думаю, що коріння проблем корпорації також у неякісному менеджменті", - сказав Мартинюк.

Також, за його словами, уряд хоче приватизувати ДПЗКУ і зокрема звертався з такою пропозицією до китайських кредиторів.

"Вони кажуть, що для них приватизація це не пріоритетний формат. Вони можуть його розглянути, але не хотіли б", - сказав Мартинюк, зазначивши, що "об'єктивно зараз ця компанія має мінусову ринкову вартість".

Раніше ЕП уже писала, як ДПЗКУ виконує домовленості з китайською стороною.

Йдеться про 1,5-мільярдну доларову позику, яка надавалась під держгарантії, і яку в разі недосягнення домовленості про реструктуризацію доведеться повертати уряду.

ДПЗКУ була створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить мережа філій — лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи.

Сумарно 53 підрозділи-філії ДПЗКУ можуть зберігати 3,75 млн тонн зерна. В тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів становлять близько 2,5 млн тонн вантажів на рік.

Корпорації належить 10% сертифікованих зернових потужностей України, а можливості її портових терміналів дозволяють забезпечити до 12% середньорічних обсягів експортної перевалки зерна.

Останні три роки компанія збиткова. Сума збитків: 2014 рік — 3,536 млрд гривень, 2015 рік — 3,029 млрд гривень, 2016 рік — біля 600 млн гривень.

В рамках укладеного в 2013 році контракту українська компанія повинна була поставляти в Китай щорічно близько 5 млн тонн зерна, переважно кукурудзу. Наприкінці минулого року корпорація зупинила експорт в КНР.