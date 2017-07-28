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Міжнародний трейдер AOT Energy зайшов в Україну

П'ятниця, 28 липня 2017, 09:51

Міжнародний енерготрейдер з реєстрацією в Швейцарії AOT Energy відкрив в Україні своє представництво.

Про це свідчать дані Державного реєстру юридичних осіб Мін'юсту, пише OilNews.

Українська дочірня компанія ТОВ "АОТ Енерджі Україна" була заснована в Києві 14 липня. 100% статутного капіталу, а це 1,5 млн гривень, належить швейцарській AOT Gas Holding AG.

Керівником української компанії є Олександр Марченко. Основним заявленим видом діяльності ТОВ "АОТ Енерджі Україна" є торгівля природним газом.

Крім цього, компанія може займатися оптовою торгівлею іншими видами палива, а також допоміжними послугами при видобутку нафти і газу.

AOT Energy з червня 2016 року продає газ українським газотрейдерам через свою польську компанію AOT Energy Poland. З березня 2017 року купувати газ у AOT Energy Poland почав і державний "Нафтогаз". В даний час близько 10 українських компаній закуповують газ по імпорту у цього трейдера.

Нагадаємо, що раніше свої представництва в Україні відкрили міжнародні трейдери Trafigura, MET Holding, DufEnergy.

AOT Energy займається глобальною торгівлею сирою нафтою, нафтопродуктами, нафтохімічними продуктами, природним газом, СПГ і вугіллям.

Компанія має 8 торгових офісів, розташованих в Азії, Європі та Північній Америці. У 2016 році оборот компанії становив 11,5 млрд доларів.

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