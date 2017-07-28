Аеропорт "Бориспіль" наростив чистий прибуток на 77%

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ), найбільший аеропорт країни, в січні-червні 2017 року збільшило чистий прибуток на 77,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 951,2 млн гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті аеропорту, розміщеному в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, його чистий дохід за шість місяців зріс на 30% - до 1,87 млрд гривень.

Як повідомлялося, фінансовий план "Борисполя" на 2017 рік передбачає отримання 1,508 млрд гривень прибутку, що на 8,8% перевищує фактичний показник 2016 року.

Відповідно до фінплану, чистий дохід аеропорту "Бориспіль в поточному році планується в сумі 3,929 млрд гривень - на 17% вище за фактичний показник в 2016 році.

Показник EBITDA запланований на рівні 2,629 млрд гривень (на 7,2% більше).

Пасажиропотік в 2017 році планується на рівні 10,16 млн осіб., що на 18% вище за фактичний показник в 2016 році.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні із загальною займаною площею близько 1 тис. га.

Має дві злітно-посадочні смуги: одну - довжиною 4 тис. м, шириною 60 м, другу - довжиною 3,500 тис. м, шириною 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали і поштово-вантажний комплекс.

Інтерфакс-Україна