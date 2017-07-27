"Нафтогаз" vs "Газпром": ГПУ отримала доступ до рішення арбітражу

Печерський районний суд Києва надав слідчим Генеральної прокуратури доступ до рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма у справі між НАК "Нафтогаз України" і компанією "Газпром".

Про це сказано в ухвалі суду від 13 липня.

Зазначається, що Головною військовою прокуратурою ГПУ розслідується кримінальне провадження, у якому досліджуються передумови, підстави й обставини підписання 21 квітня 2010 року й подальшої ратифікації 27 квітня 2010 року угоди між Україною й Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України ("харківські угоди").

Відповідно зі статтею 2 угоди орендна плата за перебування Чорноморського флоту РФ на території України з 28 травня 2017 року складається із платежів Росії в розмірі 100 млн доларів за рік, а також із додаткових коштів, отримуваних за рахунок зниження ціни в розрізі до 100 доларів на кожну тисячу кубометрів газу, що поставляється в Україну.

Разом з тим, 19 січня 2009 року між "Газпромом" і "Нафтогазом" укладено контракт купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, відповідно до якого контрактна ціна на газ розраховується щокварталу за відповідною формулою.

Установлено, що в 2014 році між "Нафтогазом" і "Газпромом" виник спір щодо виконання умов контракту купівлі-продажу природного газу.

Органу досудового розслідування стало відомо, що наразі винесено рішення Стокгольмського арбітражу, яким задоволено основні вимоги "Нафтогазу".

"У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність вилучення належним чином засвідченої копії окремого рішення арбітражного трибуналу при Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма", - сказано в рішенні Печерського суду.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Генпрокуратури й надав доступ слідчим до документів, що перебувають у фактичному володінні "Нафтогазу", з можливістю ознайомлення з ними й виготовлення належним чином засвідчених копій, а саме: до окремого рішення арбітражного трибуналу при Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма.

Як повідомлялося, 31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Також арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" про перегляд ціни на газ у контракті з компанією "Газпром" і скасував заборону на реекспорт газу.

Українські новини