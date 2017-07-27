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ВАСУ підтвердив незаконну ліквідацію банку "Хрещатик"

Четвер, 27 липня 2017, 18:31

Вищий адміністративний суд України підтримав судові рішення попередніх інстанцій про незаконну ліквідацію банку "Хрещатик".

Про це йдеться в постанові суду від 20 липня, пише FinClub.

Суд вирішив залишити без змін постанову Окружного адмінсуду Києва від 19 січня і постанову Київського апеляційного адмінсуду від 20 квітня, якою було визнано протиправним та скасовано постанову Нацбанку про віднесення банку "Хрещатик" до категорії неплатоспроможних.

Нагадаємо, 5 квітня НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію.

Як відомо, 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

Опосередкованими власниками банку були Андрій Іванов з часткою 37,44% і Микола Солдатенко з часткою 24,2% акцій.

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