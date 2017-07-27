Поліція обшукує філію "Закарпатгазу"

Працівники поліції проводять обшук у Мукачівській філії ПАТ "Закарпатгазу".

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Поліцейські Мукачівського відділу спільно з працівниками кіберполіції та поліцейськими Управління захисту економіки проводять слідчі дії щодо виявлення фактів підробки документів працівниками "Закарпатгазу".

Із заявою про підробку документів до Мукачівського відділу поліції звернувся керівник внутрішньої служби безпеки ПАТ "Закарпатгазу".

Працівники поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст.358 – Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.

Зазначається, що в рамках кримінального провадження Мукачівським міськрайонним судом було надано дозвіл на проведення обшуку на Мукачівській філії ПАТ "Закарпатгазу".

Нагадаємо, газову мережу Мукачева передадуть у власність громади міста.

Як відомо, акції ВАТ "Закарпатгаз" належать ПАТ "Газтек".

Нагадаємо, "Газтек" володіє пакетами більш ніж в 20 обл- і міськгазів в Україні.

Власниками самого "Газтека" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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Економічна правда