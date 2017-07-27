Гройсман розповів, чому Ryanair відмовився від України

Ірландський лоукостер Ryanair скасував вихід на український ринок, тому що в країні не було стратегічного бачення галузі авіаперевезень в цілому.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю НВ.

"Я збирав усіх, хто до цього причетний. Важливо, щоб ми чітко розуміли стратегію розвитку і куди ми йдемо", - сказав він.

Голова Кабміну зазначив, що привернув до вирішення питання з Ryanair інвестиційний офіс, уряд, Мінінфраструктури і аеропорт Бориспіль. При цьому Мінінфраструктури було дано доручення розробити стратегію розвитку аеропортів.

На думку Гройсмана, в Києві повинен бути міжнародний авіахаб - аеропорт Бориспіль, міський аеропорт і, лоукост-аеропорт - наприклад, Гостомель.

Прем'єр упевнений, що Гостомель може стати лоукост-аеропортом, який збільшить загальний потенціал цивільних авіаперевезень в Україні в 2-3 рази.

Гройсман підкреслив, що нових домовленостей з Ryanair необхідно досягати на взаємовигідних для держави і приватного перевізника умовах, і вигоду від цього повинен мати пасажир.

"Це завдання, яке я поставив перед Мінінфраструктури, перед офісом інвестицій та аеропортами як прем'єр-міністр", - сказав Гройсман.

Прем'єр запевняє, що спочатку не знав про підписаний міністром інфраструктури Володимиром Омеляном меморандум з Ryanair. Гройсман розповів, що в ньому міністерство запропонувало умови, які ні з ким попередньо не обговорювалися. І це, за словами прем'єра, призвело до того, що Ryanair отримав право посилатися на цей документ в ході переговорів.

"Це була слабка переговорна позиція з самого початку", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, ірландська авіакомпанія Ryanair після тривалих переговорів скасувала плани по виходу на авіаринок України. Авіаперевізник пояснив таке рішення розбіжностями з керівництвом Борисполя, яке відмовилося виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України домовленості.

У свою чергу гендиректор Борисполя Павло Рябікін звинуватив лоукостер Ryanair в незаконних вимогах. Також він заявляв, що через ультиматум Ryanair аеропорт може зазнати збитків в 2 млрд грн.

Коментуючи ситуацію, що склалася, Омелян заявив, що у відмові Ryanair запланованого входу в Україні винен також і найбільший авіаперевізник країни - авіакомпанія Міжнародні авіалінії України.

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