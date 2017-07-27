Прибуток Facebook зріс на 71%

Чистий прибуток Facebook у другому кварталі 2017 року в порівнянні з тим же періодом минулого року зріс на 71 відсоток до 3,9 мільярда доларів.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, оборот компанії збільшився на 45 відсотків до 9,3 мільярда доларів. Велика частина з цієї суми - доходи від реклами, які виросли на 47 відсотків до 9,1 мільярда доларів.

При цьому стрибок прибутку Facebook принесла в першу чергу реклама на мобільних пристроях.

"У нас був хороший другий квартал і хороше перше півріччя", - резюмував Цукерберг.

Нагадаємо, вже в кінці липня 2017 Facebook запровадить рекламу для користувачів Messenger.