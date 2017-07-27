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Нацбанк знизив офіційний курс гривні

Четвер, 27 липня 2017, 09:25

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 27 липня на 4 копійки та встановив його на рівні 25,88 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,14 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3206 гривні.

Економічна правда

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