OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Головні економічні події середи, 26 липня.

Про ОРДО. "Укренерго" повністю припинило постачання електроенергії в ОРДО. У так званому "ДНР" заявили, що припинення поставок електроенергії "не позначиться на споживачах". Голова "Укренерго" впевнений, що припинення електропостачання матиме тільки позитивні наслідки.

Про обшуки. Генеральна прокуратура та СБУ провели обшуки в представництві ізраїльської фірми Benish GPS у Києві. Фірма постачала українським правоохоронцям електронні браслети спостереження, які використовуються для контролю за переміщенням злочинців і підозрюваних. Справа стосується зловживань, допущених колишнім керівництвом Міністерства внутрішніх справ при закупівлях.

Про Ryanair. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

Про 4G. Майбутні тендери на зв'язок четвертого покоління 4G опинилися під загрозою зриву. Міністерство юстиції відмовилося проводити держреєстрацію порядку проведення конкурсів на радіочастоти.

Про держборг. Сукупний державний прямий і гарантований борг України в червні виріс на 0,44% до 75,01 мільярда доларів, але зменшився у гривневому еквіваленті.

Про кредит "Януковича". Суд Лондона ухвалив подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляції України у справі про повернення Росії єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів за домовленостями з Віктором Януковичем.

Тексти дня

Що б ви продали або залишили у держвласності?

Інтерактивна гра від ЕП: пропонуємо вам здійснити власне "медичне сортування" держвласності

Тривожне майбутнє: біохакери, космічні гіди та клас "непотрібних"

Роботи, що працюють замість людей, — не фантастика, це вже відбувається, і це тільки початок. Що буде із зайвими людьми і суспільством загалом?