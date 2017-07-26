НАБУ проводить обшуки в Укрнафті
Середа, 26 липня 2017, 17:07
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в головному офісі ПАТ "Укрнафта".
Про це йдеться на Facebook-сторінці компанії.
"Обшук проводиться відповідно до ухвали Солом'янського суду в рамках досудового розслідування, яке ведеться з листопада 2015 року", - йдеться у повідомленні.
В Укрнафті зазначають, що співпрацюють зі слідством і надають всі необхідні документи.
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