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НАБУ проводить обшуки в Укрнафті

Середа, 26 липня 2017, 17:07

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в головному офісі ПАТ "Укрнафта".

Про це йдеться на Facebook-сторінці компанії.

"Обшук проводиться відповідно до ухвали Солом'янського суду в рамках досудового розслідування, яке ведеться з листопада 2015 року", - йдеться у повідомленні.

В Укрнафті зазначають, що співпрацюють зі слідством і надають всі необхідні документи.

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