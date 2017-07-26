Тендер на 4G може не відбутися - ЗМІ

Майбутні тендери на зв'язок четвертого покоління (4G) опинилися під загрозою зриву.

Про це пише Liga.net.

Як зазначається, Міністерство юстиції відмовилося проводити держреєстрацію порядку проведення конкурсів на радіочастоти. Без візи відомства восени оператори не зможуть купити нові ліцензії.

У листі міністерства до Нацкомісії вказується, що держоргани, згідно з Господарським кодексом, не мають права приймати рішення, що призводять до необгрунтованого сприяння окремим гравцям ринку.

Мін'юст також посилається на постанову Кабміну від 2015 року, згідно з якою переможцями конкурсу на 4G визначаються компанії, які запропонували найбільшу ціну за діапазон частот.

Тим часом порядок проведення конкурсів, розроблений НКРЗІ, передбачає право пріоритетного викупу трьома мобільними операторами (Київстар, Vodafone, lifecell) перших лотів частот в діапазоні 1800 МГц.

За задумом регулятора, компанії, які добровільно здають свої діючі 2G-ліцензії в цьому діапазоні, отримують гарантію того, що на конкурсі їм знову дістанеться більша частина цього ж ефіру. Тільки вже під новий стандарт - 4G. В цілому на тендер комісія має намір виставити 150 МГц в діапазоні 1800 МГц.

Таким чином, мінімальна сума, яка буде зібрана за підсумками тендера, повинна становити близько 4 млрд грн.

"Зрозуміло, в ході торгів вартість лотів може зрости, а в такому випадку збільшиться і загальна сума зборів. Але торгуватися нинішні оператори і нові гравці (якщо такі з'являться) зможуть лише за три невеликих лота по 10 МГц кожна. Решта 80% спектра в цьому діапазоні оператори викуплять фактично за стартовою ціною", - пише автор.

У статті наголошується, що НКРЗІ минулої п'ятниці звернулася до міністерства за повторним узгодженням.

Як пише в своєму листі регулятор, лотів, які будуть виставлені на відкритий аукціон, буде досить, щоб залучити на тендер нових учасників, крім існуючих трьох гравців.

У листі глава НКРЗІ Олександр Животовський підкреслює, що в уже узгодженому Мін'юстом і поданому в Кабмін проект постанови про зміни в план радіочастот з метою запуску 4G передбачено забезпечення безперервності надання послуг споживачам в діапазонах, які будуть виставлені на конкурс.

"Без права першого викупу частот на тендері може з'явитися спекулянт, який спробує викупити спектр нинішніх мобільних операторів. Якщо компанії втратять права на частоти, на яких зараз працюють 2G-мережі, їм не залишиться нічого іншого, крім як закрити бізнес", - зазначає Животовський.

У листі регулятора також зазначено, що порядок проведення конкурсів уже був узгоджений з АМКУ, а у Мін'юсту в свою чергу не має повноважень перевіряти дотримання антимонопольного законодавства.

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