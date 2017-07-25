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У 2028 році номінальний ВВП може перевищити 6 трильйонів гривень

Вівторок, 25 липня 2017, 15:10 — Галина Калачова

Міністерство економіки прорахувало окремі макроекономічні та соціальні показники на десять років вперед.

У 2028 році номінальний ВВП може скласти 6 435 млрд гривень, інфляція - 4%,  

Такі цифри закладені у прогнозі міністерства економічного розвитку і торгівлі, на основі яких уряд розрахував фіскальний ефект від пенсійної реформи.

Розрахунки є у розпорядженні ЕП.

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб через десять років прогнозується у розмірі 2 798 грн, мінімальна зарплата – 8 319 грн. Мінімальна пенсія становитиме 40% від мінімальної зарплати і складе 3327,6 грн.

На середньострокову перспективу закладаються такі показники номінального ВВП: у 2018 році - 2 953 млн грн., у 2019 - 3 289 млрд грн., у 2020 – 3624 млрд грн.

Ціни в свою чергу зростатимуть повільніше.

Так, за розрахунками міністерства, інфляція у 2018 році прогнозується на рівні 9,5%, у 2019 – 6,5%, у 2020 – 5,5%.

Детальніше з економічними розрахунками можна ознайомитись в статті: Пенсійну реформу спіткали конкуренти. Що на неї чекає восени

Галина Калачова, ЕП

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