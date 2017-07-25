70% доходів "Укроборонпром" отримує від експорту

Держконцерн "Укроборонпром" за минулий рік заробив 1,075 мільярда доларів, з них 770 мільйонів - завдяки експорту.

Про це стало відомо з рейтингу "ТОР 100" світової оборонної промисловості за версією американського видання "DefenseNews".

Так, держконцерн, згідно з даними, заробив у 2016 році 1,075 млрд доларів, що дозволило йому розміститися на 62-му місці в рейтингу.

В цілому ж, "Укроборонпром" у порівнянні з попереднім роком піднявся на 6 позицій. У торішньому рейтингу він розміщувався на 68-му місці.

За інформацією прес-служби держкомпанії, доходи від експорту за підсумками 2016 року становили 770 мільйонів доларів. Таким чином, доходи в сумі 305 мільйонів доларів були отримані на внутрішньому ринку.

Лідерами рейтингу залишаються компанії з США, а саме - Lockheed Martin, Boeing і BAE Systems. США в рейтингу представлені найбільшою кількістю компаній - 42.

Найближчий конкурент - Великобританія, вона представлена ​​10 організаціями військово-промислового комплексу туманного Альбіону.

Свій рейтинг "DefenseNews" формує, грунтуючись на відкритих джерелах про доходи компаній від продажів військової продукції.

Економічна правда