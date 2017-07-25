Площі виноградників в Криму скоротилися втричі

Площі виноградників в Криму скоротилися зі 100 тисяч гектарів до 30 тисяч.

Такі дані озвучив голова комітету підконтрольного Росії парламенту Криму з питань аграрної політики, екології та природних ресурсів Ігор Буданов в рамках круглого столу 24 липня, передають Крим.Реаліі.

"Щоб відродити галузь і повернути їй колишні масштаби необхідно вирішити ряд проблемних питань, як на федеральному, так і на регіональному рівнях. З урахуванням значущості виноградарсько-виноробної галузі не тільки для Криму, але і для всієї Росії, регулювати діяльність виноробних підприємств необхідно окремим профільним законом", - сказав Буданов.

Він зазначив, що необхідні пропозиції для Держдуми розроблені "проте на даному етапі документи потребують обговорення та внесення пропозицій від працівників галузі".

Раніше повідомлялося, що малим виноробнях спростять отримання ліцензій, що має привести до збільшення їх кількості.