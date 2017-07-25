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Приватбанк продаватиме активи через ProZorro.Продажі

Вівторок, 25 липня 2017, 11:34

ПАТ "Приватбанк" та ГО "Transparency International Україна" підписали  договір про використання Електронної торгової системи ProZorro.Продажі.

Про це повідомляє прес-служба ProZorro.

"ProZorro.Продажі вже працюють над продажем непрофільних активів Укрнафти, Укртранснафти, Нафтогазу, Енергоатому, Укренерго, Укргазвидобування. До проекту приєднався і Нацбанк", - зазначив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.  

"За ці півроку ProZorro.Продажі продали  заставлене майно НБУ на 304,7 млн грн. Це у 200 разів перевищує показник реалізації аналогічних активів за половину 2016 року - хороший доказ ефективності системи. Тепер використовувати всі її переваги зможе і Приватбанк", - додав він.

Нагадаємо, 18 липня в системі "ProZorro.Продажі" в ході аукціону було продано лот за рекордною ціною - 243,675 мільйона гривень.

Електронна торгова система "ProZorro.Продажі" - спільний проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Україна та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

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