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Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

Вівторок, 25 липня 2017, 09:20

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 25 липня на 6 копійок та встановив його на рівні 25,82 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,07 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3285 гривні.

Нагадаємо, 24 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,79-25,81 гривні за долар.

Економічна правда

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