Генштаб ЗСУ дозволив запустити 3G у Житомирі та Бердичеві

Генеральний штаб Збройних сил України погодив використання операторами мобільного зв'язку базових станцій 3G у Житомирі та Бердичеві.

Про це повідомляє Український державний центр радіочастот (УДЦР), передає "Інтерфакс-Україна".

Сьогодні ми отримали погодження Генерального штабу Збройних Сил України на використання базових станцій 3G у Житомирі. У вівторок ми плануємо підготувати і видати мобільним операторам відповідні дозволи. Думаю, що вже із середи жителі Житомира зможуть скористатися 3G", - зазначив виконавчий директор УДЦР Вадим Гулько.



Він додав, що Генштаб ЗСУ також погодив використання технології 3G у Бердичеві. Гулько наголосив, що "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell подали заявки на впровадження 3G в цьому місті.



У "великій трійці" мобільних операторів - "Київстар", "Vodafone Україна" і lifecell зазначили, що зв'язок 3G у Житомирі буде запущено найближчим часом після отримання необхідних дозволів.



Нагадаємо, що до сьогодні Житомир залишався останнім обласним центром, в якому не було запущено 3G-мережу українських мобільних операторів.