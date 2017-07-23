В Україні зріс видобуток газу

У першому півріччі 2017 року в Україні видобуто 10,3 млрд кубометрів газу, що на 300 млн кубометрів, або на 3% більше, ніж у першому півріччі 2016 року.

Про це йдеться у статті на DT.UA.

Автори відзначають, що порівняно з першим півріччям 2016 року, видобуток газу в Україні зараз зростає в два рази швидше.

Як наголошується, газ українського видобутку в основному постачається для промислових споживачів.

Раніше голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".