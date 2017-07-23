Жеваго програв ліквідатору свого банку вже понад 2,5 мільярда гривень

З 5 вересня 2016 року і по теперішній час ліквідатор банку "Фінанси та кредит" домігся винесення в судах рішень на користь банку щодо низки компаній-боржників, на загальну суму понад 2,5 млрд гривень.

Про це йдеться у статті на DT.UA.

Відзначається, що уповноважена особа Фонду гарантування вкладів на ліквідацію банку здійснює комплекс заходів по стягненню проблемної заборгованості, зокрема з компаній, пов'язаних з колишнім власником "Фінанси та Кредит".

Так, згідно з наведеними даними, з 05 вересня 2016 року банк забезпечив захист своїх інтересів і винесення судових рішень на свою користь щодо наступних компаній-боржників:

— ПрАТ "АвтоКраз" на суму понад 1,3 млрд грн;

— ТОВ "Залив Метал" на суму 800 млн грн;

— ПрАТ "Авторадіатор" на суму 230 млн грн;

— ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод" на суму 127 млн грн;

— ТОВ "Інтерпрокат" на суму 112 млн грн;

— ТОВ "Ворскла сталь" на суму понад 168 млн грн.

У Фонді також повідомили про продовження процесу оскарження Банком у Верховному суді України ухвалених судами нижчих інстанцій на користь компанії-боржника ПАТ "Київмедпрепарат" рішень про відстрочення строків виконання боржником кредитних зобов'язань перед Банком до 2019 р.

"Крім того, завдяки ефективній роботі уповноваженої особи та ФГВФО скасовано незаконні рішення судів про відстрочення повернення кредитних коштів на загальну суму понад 800 млн грн підприємством-боржником ПрАТ "Галичфарм"", – підкреслили у Фонді гарантування вкладів.

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