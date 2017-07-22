Видобуток вугілля в Україні в червні зріс на 8,7%

Видобуток кам'яного вугілля в Україні у червні 2017 року в порівнянні з червнем 2016 року зріс на 8,7% і становив 1,9 мільйона тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

При цьому видобуток вугілля в порівнянні з травнем 2017 року скоротився на 4,1%.

За 6 місяців було видобуто 12,5 млн тонн вугілля, що на 9,4% менше відповідного періоду 2016 року.

Відзначимо, видобуток вугілля в Україні істотно скоротився з початком бойових дій на Донбасі навесні 2014 року, адже саме там знаходилася велика частина вугільних шахт країни.

26 січня 2017 року за керівництвом кількох народних депутатів почалася блокада окупованих районів Донбасу.

16 березня 2017 року президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про транспортну блокаду окупованих районів Донбасу, згідно з яким було припинено переміщення вантажів (в тому числі, і вугілля) через лінію розмежовування.

Економічна правда