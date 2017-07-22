Жеваго намагається вивести Білоцерківську ТЕЦ з-під застави НБУ - ЗМІ

Екс-власник збанкрутілого банку "Фінанси і Кредит" Костянтин Жеваго намагається вивести БІлоцерківську ТЕЦ з-під застави Нацбанку.

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Нацбанк у рамках позову до Жеваго про стягнення 1,54 млрд грн боргу з рефінансування звертався до суду із клопотанням про арешт усього нерухомого й рухомого майна нардепа, у тому числі акцій Ferrexpo, частки в компанії The Minco Trust.

У листопаді минулого року Шевченківський райсуд удруге відмовився задовольнити таке клопотання, мотивуючи це тим, що "відсутність конкретизації майна виключає обов`язкову перевірку відповідності забезпечення позову, який просить застосувати особа, позовним вимогам".

Екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева висловлювала думку, що хоча акції компанії Ferrexpo ніколи не були в заставі НБУ, забезпеченням виступала персональна гарантія власника, тому він має відповідати за зобов`язаннями усіма своїми активами.

У свою чергу, Жеваго називав Нацбанк винним у банкрутстві своєї фінустанови.

"Банк можна й треба було не закривати. Я переконаний: те, що робить НБУ стосовно банків, — згубно для економіки України", — говорив власник банку "Фінанси і кредит".

Жеваго намагається вивести з-під застави Білоцерківську ТЕЦ шляхом визнання недійсними іпотечних договорів. Однією з підстав для цього, згідно із судовими матеріалами, може стати можливе визнання недійсними рішень позачергових зборів акціонерів ПАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (слід розуміти, про передачу активу в заставу НБУ) за "порушення порядку" ухвалення рішення про скликання цих зборів, при прийнятті рішень тощо.

За даними НБУ, сукупний обсяг інсайдерських кредитів у портфелі банку "Фінанси та кредит" — близько 22 млрд грн (76% портфеля). Балансова вартість активів "ФіК" становила 45,1 млрд грн, але оцінювачі ФГВФО оцінили їх у 9,9 млрд (22% від "номіналу").

За даними Фонду гарантування, на 1 липня 2017 року вкладникам банку "Фінанси та кредит" у рамках гарантійної суми виплачено компенсацій на 9,9 млрд грн (сумарні виплати становитимуть 10,5 млрд).

Згідно зі звітністю ліквідатора банку, на 1 квітня 2017 року позичальники погасили борги лише на 436,7 млн грн, реалізація майна банку принесла 99,3 млн, інші надходження — 238,6 млн грн.

Таким чином, гарантійні виплати здійснювалися насамперед за рахунок емісійних коштів Нацбанку, що монетизував держоблігації, надані Мінфіном для ФГВФО у вигляді позик, а також видав Фонду власні кредити.