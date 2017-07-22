Промвиробництво в червні зросло на 3,8%

Обсяги промислового виробництва у червні 2017 року зросли порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 3,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, в січні-червні 2017 року порівняно з січнем-червнем 2016 року промвиробництво скоротилося на 0,4%, у т.ч. в добувній промисловості і розроблення кар'єрів – на 6,0%, у переробній – зросло на 3,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - скоротилося на 5,6%.

Нагадаємо, що промвиробництво в Україні зросло за 2016 рік на 2,4% після чотирьох років падіння.

Промислове виробництво в Україні падало чотири попередні роки: у 2012 році – на 0,7%, в 2013 році – на 4,3%, у 2014 році – на 10,1%, у 2015 році – на 13%.

Економічна правда