Одеський НПЗ конфісковано на користь держави

ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" конфісковано на користь держави.

Про це повідомила речниця Генеральної Прокуратури України Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначається, сьогодні Апеляційний суд Одеської області відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргами представників ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", ТОВ "Енергія і газ Україна" та представника безпосередньо Сергія Курченка.

"Таким чином, 21.07.2017 набуло законної сили рішення Суворовського районного суду м. Одеси про спеціальну конфіскацію на користь держави всього майна Одеського нафтопереробного заводу та товариства з обмеженою відповідальністю", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за рішенням суду на користь держави конфісковано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тисяч квадратних метрів, а також земельні ділянки площею 77 гектарів та установки для забезпечення діяльності заводу.



Орієнтовна вартість конфіскованого майна складає понад 200 млн доларів чи більш ніж 5 млрд гривень.

Як повідомлялося, судова тяжба довкола ОНПЗ розпочалася у березні минулого року після спроб компанії ВЕТЕК на чолі з "бухгалтером сім'ї Януковича" бізнесменом Курченком передати активи підприємства при посередництві російського ВТБанку компанії "Роснефть".

Як відомо, у серпні печерський райсуд Києва арештував нафтопродукти олігарха Сергія Курченка, які зберігаються на потужностях компанії "Укртранснафтопродукт".

Раніше "Українська правда" писала власне розслідування про ці нафтопродукти.

У свою чергу Пашинський всі звинувачення відкидає і звинувачує СБУ у покриванні нелегальної торгівлі цими нафтопродуктами.