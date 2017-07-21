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Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

П'ятниця, 21 липня 2017, 09:00

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 21 липня на 2 копійки та встановив його на рівні 25,92 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,77 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3885 гривні.

Нагадаємо, 19 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,89-25,91 гривні за долар.

Економічна правда

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