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МВФ відклав вимоги про земельну реформу

Четвер, 20 липня 2017, 18:02

Ключовими вимогами фонду є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією. Земельної реформи серед них немає.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні в четвер повідомив офіційний представник Фонду Вільям Мюррей, передає "Інтерфакс-Україна".

"Четвертий перегляд програми радою директорів можливий після того, як необхідні в рамках цього перегляду реформи будуть імплементовані. Основними з них є пенсійна реформа, заходи щодо прискорення приватизації і конкретні результати в боротьбі з корупцією", - сказав він

Крім цього, додав Мюррей, в рамках четвертого перегляду важливими також є продовження фіскальної реформи і реформа енергетичного сектора.

Що стосується земельної реформи, за словами представника МВФ, вона як і раніше є важливою умовою програми. Разом з тим, щоб досягти консенсусу з ключових питань, необхідно відстрочити її до кінця року.

Раніше повідомлялося, що МВФ очікує від України якнайшвидшого запуску ринку землі.

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МВФ земельна реформа
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