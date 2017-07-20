У РФ звільнили гендиректора компанії, яка замішана в скандалі Siemens

Рада директорів ПАТ "Силові машини", яка замішана в скандалі з Siemens, розглянула питання про дострокове припинення повноважень генерального директора Романа Філіппова та розірвання договору з ним.

Про це повідомляє російській "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, "Силові машини" - молодший партнер німецького концерну Siemens в СП "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ).

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела раніше повідомило, що до Криму були поставлені турбіни виробництва німецького концерну Siemens в обхід санкцій ЄС.

Пізніше агентство повідомило, що в порт Феодосії анексованого Криму були доставлені ще дві газові турбіни, які за формою і розміром відповідають фотографіям турбін Siemens.