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Нацбанк знизив офіційний курс гривні

Четвер, 20 липня 2017, 09:00

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 20 липня на 1 копійку та встановив його на рівні 25,94 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,92 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,3794 гривні.

Нагадаємо, 19 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,94-25,96 гривні за долар.

Економічна правда

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