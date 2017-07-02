Facebook дав можливість шукати "безкоштовний Wi-Fi" по всьому світу
Неділя, 2 липня 2017, 17:38
Facebook запустив функцію "Знайти Wi-Fi" по всьому світу на iOS і Android.
Про це йдеться у блозі соціальної мережі, пише "Укрінформ".
"Ми запустили функцію "Знайти Wi-Fi" в декількох країнах минулого року і виявили, що це не тільки корисно для користувачів, які подорожують, але особливо корисно і там, де не вистачає даних з телефонів", — йдеться у повідомленні технічного директора Алекса Хімеля.
Функція з пошуку Wi-Fi допомагає знайти його поруч з користувачем.
Щоб точку доступу можна було знайти, власник закладу повинен вказати на сторінці в Facebook, що у нього є відкритий Wi-Fi.
powered by lun.ua
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.