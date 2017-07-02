НБУ допоміг одному банку, що постраждав від вірусу Petya

Національний банк уклав угоду про валютний своп для надання одному з українських банків підтримки ліквідності у гривні через кібератаку, яка відбулася 27 червня.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"З метою підтримки роботи грошового ринку 30 червня Національний банк уклав угоду про валютний своп для надання одному з українських банків підтримки ліквідності у гривні", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, це рішення спрямоване на пом'якшення наслідків нещодавньої кібератаки на функціонування грошового ринку.

"Востаннє регулятор укладав таку угоду рік тому у зв'язку з низьким попитом на цей альтернативний інструмент підтримки ліквідності", - повідомляє прес-служба.

"Національний банк нагадує, що у банків є можливість звертатися до регулятора для залучення гривневих коштів на підтримку ліквідності шляхом укладання з НБУ валютного свопу", - наголосив директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко.

Як повідомлялося, у вівторок, 27 квітня, низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Економічна правда