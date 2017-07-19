Хімічний магнат з бізнесом в Україні може стати послом США в Росії

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Новим послом Сполучених Штатів в Росії може стати хімічний магнат Джон Хантсманн, який володіє активами в країнах СНД, в тому числі і в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело в Білому домі.

За словами співрозмовника видання, Хантсманн довго чекав призначення від Трампа. Зараз його кандидатура проходить затвердження в американському Сенаті, і якщо все підтвердиться — він відправиться в Москву.

Раніше Хантсманн займав посаду губернатора штату Юта, був послом США в Китаї з 2009 по 2011 роки, працював в адміністраціях п'яти президентів США і сам був кандидатом в президенти від Республіканської партії в 2012 році.

За даними ЕП, афілійовані з ним компанії були засновниками кількох великих активів в Україні.

Наприклад, Huntsman International Corporation, зареєстроване в штаті Юта, на початку 2000-х років було співвласником українсько-американського СП ТОВ "Хантсман-Стирол".

Бізнес-партнером американської компанії по цьому підприємству був горлівський концерн "Стирол", яким на той момент володів громадянин США українського походження Алекс Ровт.

У 2010 році концерн "Стирол", чиї виробничі потужності розташовані на окупованій території Донбасу, був викуплений групою Ostchem Дмитра Фірташа.

На даний момент основний бізнес Джона Хантсмана в Україні представлений київським ТОВ "Хантсман-НМГ" — компанія, через яку Huntsman International Corporation займається реалізацією хімічної продукції і матеріалів російського ЗАТ "Хантсман-НМГ" (м. Обнінськ).

Дмитро Рясний, Аліна Полякова, ЕП