Україна має намір посісти 70-е місце в рейтингу Doing Business - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що влада країни має намір посісти 70-е місце в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку Doing Business - 2018.

Про це президент заявив на українсько-грузинському бізнес форумі у Батумі у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Порошенко зазначив, що Грузія посідає 39-е місце у Doing Business.

Він також наголосив, що лише Україна і Грузія демонструють такі темпи зростання.

"Ніхто, окрім нас і вас, не демонструє таких темпів. Ніхто, окрім нас і вас, рішуче не створює привабливий інвестиційний клімат через боротьбу з корупцією, дерегуляцію, децентралізацію", - висловив переконаність Порошенко.

Нагадаємо, у цьому році Україна піднялась на 3 позиції і посіла 80 місце серед 190 країн світу у рейтингу Doing Business-2017, який готує Світовий банк.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі зазначали, що протягом 2017 року Україна мінімально отримає на 10-12 пунктів краще місце в рейтингу Doing Business.