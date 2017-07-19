Всі розділи
Укр / Рус

УЗ планує розширити швидкісне сполучення з Польщею

Середа, 19 липня 2017, 18:35

"Укрзалізниця" планує з’єднати швидкісним рухом з Польщею Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області

Про це повідомляє Mind з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як повідомляється, "Укрзалізниця" планує збільшити інтенсивність на існуючих маршрутах і відкрити нові маршрути до 2025 року. Для цього компанія має намір купити 13 електропоїздів.

Планується, що для придбання нових поїздів компанії необхідно близько 300–400 млн доларів з розрахунку базової ціни одного електропоїзда подвійного живлення у цінах 2017 року. Потенційними виробниками швидкісного рухомого складу  можуть бути як вітчизняні, так і іноземні компанії.

В "Укрзалізниці" кажуть, що вже повністю себе виправдало курcування поїзда Київ – Львів до станції Перемишль у Польщі (поїзд був запущений 23 грудня 2016 року), тому компанія зараз розглядає декілька варіантів запуску курсування інших поїздів львівського напрямку до сусідніх держав Європейського союзу.

Також в "Укрзалізниці" працюють над питанням подовження маршруту курсування поїзда №747/748 Дарниця, Київ – Львів до Перемишля.

"Це дозволить зв’язати швидкісним рухом Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області з Польщею", – зазначають у компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця почала продавати електронні квитки в Польшу.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Польща
Матеріали за темою
Зарплати українців у Польщі зросли вдвічі 18 липня 2017, 17:33
Польща побудує величезний аеропорт на 100 мільйонів пасажирів 18 липня 2017, 13:18
Польща збільшить потужності для прокачки газу в Україну 12 липня 2017, 18:32
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті