У Києві планують побудувати п'яту лінію метро, ​​яка пройде по серединній зоні Києва від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу.

Про це повідомляє delo.ua.

Як повідомляється, на днях на містобудівній раді Києва внесли останні зміни в проект Генплану столиці. Документ пройшов державну експертизу і незабаром буде внесений для прийняття до Київради.

Начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури КО "Київгенплан" Тамара Аляб'єва розповіла, що в проекті Генплану закладена на перспективу і п'ята лінія метрополітену. Її траса остаточно буде визначена при складанні техніко-економічного обґрунтування цього проекту.

"Суть в тому, щоб метро пройшло по серединній зоні Києва від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу. Для міста - це необхідність, яка відповідає світовим стандартам забезпечення громадським транспортом", - розповіла Аляб'єва.

Крім того, вона підтвердила, що добудова Сирецько-Печерської лінії метро в бік Виноградаря почнеться вже в кінці нинішнього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський метрополітен збирається продовжити червону гілку.