У Києві планують будівництво п'ятої лінії метро
У Києві планують побудувати п'яту лінію метро, яка пройде по серединній зоні Києва від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу.
Про це повідомляє delo.ua.
Як повідомляється, на днях на містобудівній раді Києва внесли останні зміни в проект Генплану столиці. Документ пройшов державну експертизу і незабаром буде внесений для прийняття до Київради.
Начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури КО "Київгенплан" Тамара Аляб'єва розповіла, що в проекті Генплану закладена на перспективу і п'ята лінія метрополітену. Її траса остаточно буде визначена при складанні техніко-економічного обґрунтування цього проекту.
"Суть в тому, щоб метро пройшло по серединній зоні Києва від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу. Для міста - це необхідність, яка відповідає світовим стандартам забезпечення громадським транспортом", - розповіла Аляб'єва.
Крім того, вона підтвердила, що добудова Сирецько-Печерської лінії метро в бік Виноградаря почнеться вже в кінці нинішнього року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київський метрополітен збирається продовжити червону гілку.
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