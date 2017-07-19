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Кабмін створить єдиний реєстр отримувачів субсидій

Середа, 19 липня 2017, 16:10

Кабінет міністрів України прийняв рішення до кінця 2017 року створити єдиний реєстр одержувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Відповідну постанову було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

"Мова йде про створення єдиного реєстру отримувачів субсидій, який буде в розпорядженні у Мінсоцполітики", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, це рішення є важливим для верифікації субсидій. Прем'єр підкреслив, що реєстр буде створено до кінця року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд має намір завершити підготовку до монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення до осені.

"Ми почали зараз збирати дані, щоб до вересня завершити цю роботу і провести монетизацію залишку, так би мовити, економії субсидій для українських громадян" - заявив Гройсман.

Економічна правда

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