Ціни на нафту знову перейшли до зниження

Світові ціни на нафту знижуються в середу вранці, інвестори відіграють дані Американського інституту нафти про зростання запасів нафти в США.

Про це свідчать дані торгів, передає "Прайм".

Станом на 8:24 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,23% - до 48,73 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшувалася на 0,28%, до 46,27 долара за барель.

Згідно зі звітом API, запаси нафти в США за тиждень, що завершився 14 липня, зросли на 1,628 мільйона барелів, до 497 мільйонів барелів.

Запаси бензину скоротилися на 5,448 мільйона барелів, дистилятів - на 2,888 мільйона. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга зросли на 608 тисяч баррелів, повідомила API.

Пізніше в середу аналітики також очікують даних щодо запасів від міненерго США.

Експерти очікують, що комерційні запаси нафти, навпаки, знизилися на 0,65%, або на 3,214 мільйона барелів, до 492,186 мільйона барелів.