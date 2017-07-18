Україна направила до Ради Європи офіційну позицію щодо блокування сайтів РФ

Україна відправила до Ради Європи листа, в якому виклала офіційну позицію щодо блокування російських інтернет-сайтів та впровадження економічних санкцій проти компаній з РФ.

РЄ розмістила відповідне сповіщення на своїй платформі з безпеки журналістів.

"Агресія Російської Федерації та проблеми, з якими стикається Україна, вимагають відповідних заходів. Такі ресурси, як Яндекс, Mail.ru, Вконтакте і Одноклассники вже давно використовуються російськими спецслужбами як інструменти Росії у так званій гібридний війні", - йдеться у листі української сторони.

В документі наголошується, що розвідувальні органи РФ використовують приватну пошту та іншу конфіденційну інформацію користувачів російських інтернет-ресурсів, щоб маніпулювати громадською думкою шляхом дезінформації, пропаганди та інформаційних атак.

У повідомленні Ради Європи зазначається, що відповідно до статистики, наданої SimilarWeb, 17,55% унікальних візитів на сайт ВКонтакте та 15,15% на сайт "Однокласники" приходили з України.

Протягом останніх шести місяців компанія Yandex.ua, пошукова служба та клієнт електронної пошти та п'ятий за величиною веб-сайт в Україні, мав 215 мільйонів відвідувань. Статистика також показує, що більше 50% українців користуються Вконтакте.

"Низка правозахисних організацій назвали заборону непропорційним заходом, що обмежує доступ до інформації, проте українські чиновники відстоювали цей крок як національну безпеку, оскільки ця країна є жертвою дезінформації, агітаційних кампаній та кібератак, які використовують дані про українських користувачів, що зберігаються в російських соціальних мережах", - зазначається у повідомленні.

Європейська правда