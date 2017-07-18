ООН: 760 мільйонів людей живуть на 1,9 долара в день

Більше 1 мільярда людей змогли вирватися з убогості за останні десять років, однак 760 мільйонів жителів Землі все ще живуть за межею бідності.

Про це йдеться в звіті Організації об'єднаних націй.

ООН визначила 17 цілей для сталого світового розвитку до 2030 року. Країни-члени ООН пообіцяли "покласти край злидням та голоду у всіх їх формах і проявах і домогтися, щоб всі люди могли жити в здоровому довкіллі і реалізувати свій потенціал в умовах гідності та рівності".

Зокрема, рівень материнської смертності в світі знизився в 2000-2015 роках на 37%, рівень смертності серед дітей у віці до п'яти років - на 44%.

Однак 760 млн осіб все ще живуть в злиднях. Багато дітей у віці до п'яти років не отримують повноцінного харчування. У 2016 році у 155 млн дітей відзначена затримка росту. Майже 5,9 млн малюків померли у 2015 році, не доживши до п'ятого дня народження.

У той же рік під час вагітності та пологів померли 30 тисяч жінок, підкреслює ООН.

ООН вважає, що блага цивілізації розподіляються нерівномірно як між країнами, так і між сільськими і міськими жителями і навіть між жінками і чоловіками.

"Для подолання бідності та забезпечення процвітання всіх людей по всьому світу виключно важливе значення має розширення прав і можливостей людей з числа уразливих груп населення", - робить висновок ООН.

Економічна правда