Світовий збиток від кібератак в 2016 році становить 450 мільярдів доларів

Компанії в усьому світі втратили близько 450 мільярдів доларів в 2016 році через кібератаки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дослідження страхового ринку Lloyd`s of London.

Відзначається, що в доповіді наводяться усереднені цифри, так як реальний масштаб наслідків від подібних атак прорахувати складно.

Згідно з дослідженням, при одній атаці на провайдерів хмарного сервісу та їх клієнтів, яка призведе до перебоїв роботи підприємств, світова економіка може втратити від 4,6 млрд доларів.

Якщо мова йде про велику атаку, цей показник може скласти 53,1 млрд доларів. Якщо кібератака триватиме довго і буде вражена мережа більшості організацій, то збиток може досягти 121,4 млрд доларів.

Якщо при атаці буде заражена комп'ютерна мережа, якою користуються компанії по всьому світу, збиток для економіки може скласти від 9,7 млрд до 28,7 млрд доларів.

Як відомо, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали кібер-атак від вірусу Petya.

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