ТЕС і ТЕЦ України скоротили споживання вугілля в травні на 40,8%

Теплові електростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) України в січні-травнем 2017 року скоротили споживання вугілля в травні на 40,8% в порівнянні з аналогічним місяцем 2016 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, в січні-травнем 2017 року скоротили споживання вугілля на 26% (на 3,215 млн тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 9,16 млн тонн.

Настільки значне зниження споживання вугілля пов'язано з припиненням поставок товарів із зони АТО, зокрема, вугілля антрацитної групи, на якому працює половина ТЕС енергогенеруючих компаній країни.

Споживання вугілля ТЕС і ТЕЦ України в 2017 році очікується на рівні 26,258 млн тонн, що на 16,2% (на 5,79 млн тонн) менше, ніж в 2016 році.