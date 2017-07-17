Долар на міжбанку обвалився до 25,95
Понеділок, 17 липня 2017, 18:45
17 липня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,93-25,95 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,93-25,95 гривні;
Євро - 29,73-29,75 гривні;
Російський рубль - 0,4370-0,4377 гривні.
Нагадаємо, 17 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,02-26,04 гривні за долар.
Економічна правда
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