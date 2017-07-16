УЗ планує запустити швидкісні потяги з Дніпра і Львова до Одеси
ПАТ "Укзалізниця" планує запустити швидкісні потяги до Одеси з Дніпра і Львова.
Про це повідомив глава правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун на своїй сторінці в Facebook.
"У перспективі, з огляду на наявний рухомий склад, і за рахунок придбання додаткових міжрегіональних двосистемних електропоїздів, плануємо поєднати швидкісним залізничним сполученням обласний промисловий центр Дніпро з чорноморським узбережжям, містом Одесою. Це особливо актуально для перевезення пасажирів в період літніх відпусток", - зазначив Балчун.
Однак конкретних термінів керівник Укрзалізниці не назвав.
Що стосується Львова, то його, за словами Балчуна, можна з'єднати швидкісним рухом з Одесою за рахунок уже наявних ресурсів.
"У планах - за рахунок подовження існуючого маршруту Київ-Львів в Одесу і Київ-Одеса до Львова по трикутнику Київ-Львів-Одеса-Київ з'єднати місто Лева з Одесою", - зазначив глава правління.
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