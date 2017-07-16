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Металургійна галузь зазнала великих втрат від агресії РФ – Гройсман

Неділя, 16 липня 2017, 12:20

Гірничо-металургійна галузь зазнала непомірних економічних та інфраструктурних втрат від російсько-терористичної окупації окремих районів Донбасу, а також анексії Автономної Республіки Крим.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив під час привітання працівників гірничо-металургійного комплексу з професійним святом, передає Урядовий портал.

Як зазначається в повідомленні, всупереч всім викликам галузь активно працює, а її підприємства виплачують усі види податків до державного бюджету.

На думку прем’єра, гірничо-металургійний комплекс має значні перспективи для подальшого розвитку.

"Потрібно залучати значні обсяги інвестицій, а також реалізувати зважену приватизаційну політику щодо підприємств державної форми власності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на часі модернізація виробничих потужностей ряду підгалузей комплексу, зокрема запровадження інноваційних проектів розвитку технологій та обладнання нового покоління, забезпечення рентабельності та мінімізації витрат, збереження і захист навколишнього природного середовища.

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металургія Гройсман
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Економічна правда
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