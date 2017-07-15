Український АН-74 відправиться у Казахстан

Український літак АН-74, зроблений у Харкові, відправиться у Казахстан.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомляється, замовник вже виплатив за літак 15 мільйонів доларів, але машину ще не отримав.

За словами генеральний директора Харьківського авіазаводу Олександра Кривоконя, з Казахстану очікується замовлення ще на 4 машини.