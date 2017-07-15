Український АН-74 відправиться у Казахстан
Субота, 15 липня 2017, 15:20
Український літак АН-74, зроблений у Харкові, відправиться у Казахстан.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Як повідомляється, замовник вже виплатив за літак 15 мільйонів доларів, але машину ще не отримав.
За словами генеральний директора Харьківського авіазаводу Олександра Кривоконя, з Казахстану очікується замовлення ще на 4 машини.
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