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Український АН-74 відправиться у Казахстан

Субота, 15 липня 2017, 15:20

Український літак АН-74, зроблений у Харкові, відправиться у Казахстан.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Як повідомляється, замовник вже виплатив за літак 15 мільйонів доларів, але машину ще не отримав.

За словами генеральний директора Харьківського авіазаводу Олександра Кривоконя, з Казахстану очікується замовлення ще на 4 машини.

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