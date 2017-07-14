Російський "Яндекс" отримає незначну частку в Uber

Російська компанія "Яндекс" згідно з умовами угоди з Uber отримає пакет акцій глобальної компанії.

Про це повідомляється на сайті Комісії з цінних паперів США (SEC).

"Згідно з умовами угоди, "Яндекс" отримує незначний пакет акцій Uber. У нас є право продати ці акції назад Uber за погодженою ціною і в певний термін", - повідомив "Інтерфаксу" директор зі зв'язків з громадськістю "Яндекса" Очир Манджиков.

"По завершенню угоди, як ми повідомляли раніше, з урахуванням інвестицій обох сторін і можливих коригувань 59,3% об'єднаної компанії будуть належати "Яндексу", 36,6% - Uber, а 4,1% - співробітникам", - додав він.

Напередодні "Яндекс" і Uber оголосили про створення компанії, в якій буде об'єднаний бізнес з онлайн-замовлень поїздок в Росії і в деяких сусідніх країнах. Бізнес оцінюється в 3,725 млрд доларів.

За умовами угоди, Uber і "Яндекс" інвестують відповідно 225 млн доларів і 100 млн доларів в нову компанію.

Контроль (59,3%) над новим бізнесом отримає "Яндекс", ще 36,6% буде у Uber, інші 4,1% належатимуть працівникам двох компаній. Очолить компанію генеральний директор "Яндекс.Таксі" Тигран Худавердян.

"Яндекс" і Uber очікують, що угода буде закрита в IV кварталі. Вона вже схвалена радами директорів Uber і "Яндекса".