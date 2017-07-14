Рада прийняла закон про мито на експорт металобрухту з поправками Порошенка

Верховна Рада внесла поправки в закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" з урахуванням пропозицій президента Петра Порошенка.

За прийняття відповідного законопроекту №6382 з урахуванням зауважень голови держави проголосували 247 народних депутатів.

Як пояснила перед голосуванням представник президента в парламенті Ірина Луценко, президент вказав на те, що продовження мита на експорт металобрухту на рівні 30 євро за тонну порушить міжнародні зобов'язання України, тому що не буде сприйнято як тимчасовий захід. Таким чином, доцільно продовжити дію мита нема на 2, а на 1 рік.

Нагадаємо, на початку червня Рада проголосувала за законопроект №6382 і продовження на два роки дії збільшеного мита на експорт металобрухту. Ще два роки це мито складатиме не 10, а 30 євро за тонну.

Представництво ЄС в Україні виступило із закликом не продовжувати дію мит на експорт металобрухту, тому що цей крок порушить домовленість із ЄС щодо скасування цих мит.

Попри це, Міністерство економічного розвитку рекомендувало президенту Петру Порошенку підписати закон про експортне мито на брухт чорних металів. У Мінекономрозвитку стверджують, що закон не порушує Угоду про асоціацію.

Економічна правда