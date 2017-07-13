Суд заарештував Чорноморський суднобудівний завод Новинського

Печерський районний суд Києва наклав арешт на 99% акцій ПАТ Чорноморський суднобудівний завод, що входить в Смарт-Холдинг Вадима Новинського.

Про це йдеться в ухвалі суду від 21 червня, передає Liga.net.

Заарештовані акції ЧСЗ розподілені між 9 юридичними особами.

Санкції накладені за клопотанням Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження, відкритого у травні цього року.

Саму справу було відкрито ГПУ за заявою одного з депутатів Верховної Ради (ім'я не розкривається). Іншим визначенням суд наклав арешт на все майно заводу.

Кримінальне провадження, як випливає з тексту судового рішення, відкрито за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ФДМ, Мінпромполітики, ПАТ "Херсонський суднобудівний завод" із внесенням у 2011 році змін до договору купівлі-продажу акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод".

Такі зміни, на думку слідства, привели до зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн гривень, "що викликало тяжкі наслідки у вигляді збитків державі", а також умисного доведення до банкрутства ЧСЗ посадовими особами підприємства.

ЧСЗ знаходиться в стадії банкрутства з 2014 року. Ініціатором банкрутства є Балаклавське рудоуправління, яке, як і ЧСЗ, належить Новінському.

Суднобудівний бізнес Смарт холдингу об'єднує компанія Smart Maritime Group. SMG управляє Чорноморським суднобудівним заводом, Херсонським суднобудівним заводом, Миколаївським машинобудівним заводом і термінальним комплексом "Очаків".

Бенефіціаром Смарт-холдингу є бізнесмен і політик Вадим Новинський.

SMG у 2016 році збільшив обсяг виробництва в порівнянні з 2015 роком на 49% - до 395 млн грн.