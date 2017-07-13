Суд заарештував Чорноморський суднобудівний завод Новинського
Печерський районний суд Києва наклав арешт на 99% акцій ПАТ Чорноморський суднобудівний завод, що входить в Смарт-Холдинг Вадима Новинського.
Про це йдеться в ухвалі суду від 21 червня, передає Liga.net.
Заарештовані акції ЧСЗ розподілені між 9 юридичними особами.
Санкції накладені за клопотанням Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження, відкритого у травні цього року.
Саму справу було відкрито ГПУ за заявою одного з депутатів Верховної Ради (ім'я не розкривається). Іншим визначенням суд наклав арешт на все майно заводу.
Кримінальне провадження, як випливає з тексту судового рішення, відкрито за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ФДМ, Мінпромполітики, ПАТ "Херсонський суднобудівний завод" із внесенням у 2011 році змін до договору купівлі-продажу акцій ДАХК "Чорноморський суднобудівний завод".
Такі зміни, на думку слідства, привели до зменшення обсягу інвестиційних зобов'язань на суму понад 500 млн гривень, "що викликало тяжкі наслідки у вигляді збитків державі", а також умисного доведення до банкрутства ЧСЗ посадовими особами підприємства.
ЧСЗ знаходиться в стадії банкрутства з 2014 року. Ініціатором банкрутства є Балаклавське рудоуправління, яке, як і ЧСЗ, належить Новінському.
Суднобудівний бізнес Смарт холдингу об'єднує компанія Smart Maritime Group. SMG управляє Чорноморським суднобудівним заводом, Херсонським суднобудівним заводом, Миколаївським машинобудівним заводом і термінальним комплексом "Очаків".
Бенефіціаром Смарт-холдингу є бізнесмен і політик Вадим Новинський.
SMG у 2016 році збільшив обсяг виробництва в порівнянні з 2015 роком на 49% - до 395 млн грн.
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