Трейдер Trafigura в 8 разів збільшив поставки газу в Україну

У червні міжнародний трейдер Trafigura в 8 разів наростив обсяги поставок природного газу в Україну на адресу своєї дочірньої компанії "Трафігура Україна" у порівнянні з імпортом в травні.

Про це OilNews повідомили в "Консалтинговій групі А-95".

У червні "Трафігура Україна" отримала по імпорту від своєї материнської компанії 62 млн кубометрів, тоді як в травні обсяг становив близько 8 млн кубометрів.

Trafigura здійснює постачання через всі три можливих маршрути - Польщу, Словаччину та Угорщину, при цьому основний обсяг був завезений через Угорщину.

Ні в червні, ні в травні Trafigura не продавала газ жодному з українських трейдерів, крім своєї дочірньої компанії.

Як повідомлялося, в травні Trafigura відкрила своє представництво в Києві і почала брати участь в електронних торгах природним газом на "Українській енергетичній біржі".

У квітні Trafigura перемогла на тендері "Укртрансгазу" на поставку 218 млн кубометрів газу для технологічних потреб ГТС.

Trafigura - третій в світі сировинний трейдер після Vitol і Glencore, що спеціалізується на торгівлі металами, газом, нафтою і мінеральними добривами. Його виручка за 2016 рік становила 98,1 млрд доларів. Компанія має 65 офісів в 36 країнах світу.