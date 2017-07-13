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Нацбанк знову зміцнив офіційний курс гривні

Четвер, 13 липня 2017, 09:17

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 13 липня на 6 копійок та встановив його на рівні 25,91 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,66 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,2741 гривні.

Нагадаємо, 12 липня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,90-25,91 гривні за долар.

Економічна правда

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