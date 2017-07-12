Ціни на нафту зростають: Brent піднялася вище 48 доларів

Світові ціни на нафту зростають в середу вранці, так як інвестори чекають публікації статистики з США щодо запасів нафти за тиждень.

Про це свідчать дані торгів, передає "Прайм".

Станом на 8:03 вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зростала на 1,43% - до 48,20 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшувалася на 1,62% - до 45,77 долара за барель.

Учасники ринку очікують даних статистики щодо запасів нафти в США, яка буде опублікована пізніше в середу.

Аналітики прогнозують зниження запасів на 0,57%, або на 2,850 мільйона барелів, до 500,05 мільйона барелів.

Минулого тижня Міненерго країни повідомило про зниження запасів нафти в США за тиждень на 6,3 мільйона барелів, або на 1,2% - до 502,9 мільйона барелів.

При цьому аналітики вважали, що запаси знизилися на 0,45%, або на 2,283 мільйона барелів, до 506,917 мільйона барелів.